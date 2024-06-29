Ситуация в начале года для ВСУ была намного хуже, чем сейчас.

В военном плане Украина сейчас находится в лучшем положении, чем Российская Федерация. Об этом пишет обозреватель Zeit Оливия Кортас.

Она напоминает, что весенне-летнее контрнаступление ВСУ 2023 года провалилось, несмотря на то, что тогда Украина, имея на вооружении новые бригады, в том числе немецкие самоходные гаубицы и "Леопарды", надеялась освободить оккупированные территории. Но потом их солдаты мало продвинулись.

"Некоторые люди предрекали, что война скоро закончится. Сейчас Россия находится в подобной ситуации, как тогда Украина. С начала мая армия Путина тщетно пытается продвинуть фронт настолько далеко, чтобы иметь возможность обстреливать город Харьков из артиллерии. Взятие стратегически важного города Часов Яр на Донбассе длительное время не удается. Наступление россиян не закончилось, но тормозится. В то же время Запад расширяет помощь Украине. Однако у каждого, кто наблюдает за публичной дискуссией, создается впечатление, что ситуация для Украины только ухудшается", - говорится в статье. Видео дня

По мнению автора, для Украины было гораздо хуже, чем сегодня, ведь для России 2024 год начался с огромного военного преимущества. При этом в январе пакет помощи на миллиарды евро от США неожиданно не был поддержан.

"На войне плохо, когда страна не может планировать наперед, потому что не знает, каким оружием будет воевать через три месяца. Хуже, когда то, что она планирует, вдруг проваливается. В марте и апреле в Украине закончились боеприпасы для ее артиллерийских снарядов... Сокращающийся боекомплект противовоздушной обороны Украине пришлось использовать не на фронте, а на защиту городов в глубинке. ... Но Украина прошла этот этап без огромных потерь территории", - констатирует обозреватель.

Сейчас же, по ее словам, для Киева есть все больше хороших новостей. Так, США и Германия, Великобритания и Франция позволяют Украине, хоть и в ограниченном объеме, вести огонь из своего оружия по военным объектам на территории России, что сделает прифронтовые города и воздушное пространство западной Украины более безопасными. В то же время Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами. При этом США приостанавливают поставки зенитных ракет другим странам и передают их Украине.

"Страна также может получить новых сторонников. Поскольку Владимир Путин недавно заключил военный альянс с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия Украине. ЕС начал переговоры о вступлении и начинает дальнейшую военную помощь, для которой он впервые использует процентные доходы от замороженных российских активов. Благодаря этим средствам страны G7 обещают Украине кредит в размере до 50 миллиардов евро. Ожидается, что первые самолеты F-16 вскоре прибудут в Украину", - резюмирует автор.

Война в Украине - последние новости

Утром субботы, 29 июня, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы и работала ПВО. Россияне говорят, что Крым атаковали ракетами, а целью стали ТЭС и системы противовоздушной обороны.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны. Он отметил, что анонсов украинских операций в Крыму не будет, "но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану".

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