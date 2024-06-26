Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Враг пытается усиливать охрану, защиту моста. Возводит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации. Инженерные работы проводит. И это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления", - рассказал о ситуации он.
Юсов подчеркнул, что это не новая тактика, потому что ранее россияне уже пытались защититься.
Представитель ГУР напомнил, что уже в этом году было немало успешных операций в Крыму по уничтожению вражеских кораблей и других целей.
"Дальше будет. Мы не будем давать анонсов, безусловно. Но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану", - сказал представитель ГУР.
Отвечая на вопрос по поводу настроений в Крыму из-за "бававны", которую организовали Силы обороны, Юсов отметил, что оккупанты понимают, что безопасных мест на полуострове для них сегодня не существует. "Частота разнообразных мероприятий и последствий для них становятся все более ощутимыми", - добавил он.
По его словам, после каждой удачной операции ВСУ в открытых источниках есть разнообразные отзывы коллаборационистов, где присутствует преимущественно ненормативная лексика. "Но это прекрасно передает впечатления и настроения в Крыму", - добавил он. Юсов отмечает, что большая часть граждан Украины, которые ждут восстановления украинской власти, изгнания предателей, "с радостью воспринимают каждый раз грохот и бавовну", каждую успешную операцию в воздухе, на море и суше, которую реализуют украинские военные.
Российские оккупанты в Крыму
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации. Он рассказал, что в прошлом году украинские подразделения неоднократно входили в Крым. По его словам, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.