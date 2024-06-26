Юсов отметил, что большая часть граждан Украины, которые ждут освобождения полуострова, "с радостью воспринимают каждый раз грохот, бавовну".

Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Враг пытается усиливать охрану, защиту моста. Возводит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации. Инженерные работы проводит. И это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления", - рассказал о ситуации он.

Юсов подчеркнул, что это не новая тактика, потому что ранее россияне уже пытались защититься.

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Представитель ГУР напомнил, что уже в этом году было немало успешных операций в Крыму по уничтожению вражеских кораблей и других целей.

"Дальше будет. Мы не будем давать анонсов, безусловно. Но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану", - сказал представитель ГУР.

Отвечая на вопрос по поводу настроений в Крыму из-за "бававны", которую организовали Силы обороны, Юсов отметил, что оккупанты понимают, что безопасных мест на полуострове для них сегодня не существует. "Частота разнообразных мероприятий и последствий для них становятся все более ощутимыми", - добавил он.

По его словам, после каждой удачной операции ВСУ в открытых источниках есть разнообразные отзывы коллаборационистов, где присутствует преимущественно ненормативная лексика. "Но это прекрасно передает впечатления и настроения в Крыму", - добавил он. Юсов отмечает, что большая часть граждан Украины, которые ждут восстановления украинской власти, изгнания предателей, "с радостью воспринимают каждый раз грохот и бавовну", каждую успешную операцию в воздухе, на море и суше, которую реализуют украинские военные.

Российские оккупанты в Крыму

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации. Он рассказал, что в прошлом году украинские подразделения неоднократно входили в Крым. По его словам, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

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