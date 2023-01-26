По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.

Украинские военные контролируют воздушное пространство над Винницкой областью. Сейчас продолжается "воздушный бой".

"Идет воздушный бой", - отметил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над областью.

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В свою очередь Винницкий городской голова Сергей Моргунов сообщил, что в городе слышна работа ПВО. Он призвал жителей города остаться в укрытиях.

Следует отметить, что над Винницкой областью ВСУ сбивают ракеты и дроны, но никаких вражеских истребителей над областью нет.

Ситуация в Украине сейчас-что известно

По всей стране утром четверга, 26 января, объявили воздушную тревогу через ракетную атаку Росіцйської Федерации. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил сбивание первых вражеских ракет над Украиной. В частности, сообщалось о работе противовоздушной обороны над Киевщиной.

Следует отметить, что по состоянию на 26 января Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 123 860 российских военных.

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