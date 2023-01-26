Зафиксирована активность вражеской авиации, а в Черном море находятся ракетоносители с общим залпом 20 ракет.

Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку сегодня, 26 января. Украинцев призвали не игнорировать сигналы о тревоге и переходить к укрытиям.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила во время телемарафона, что новая атака россиян может произойти в ближайшее время.

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации - стратегической - по направлению Каспийского моря, - подчеркнула пресс-секретарь.

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По ее словам, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы запустить "Калибры". Известно о трех таких кораблях, на чьих бортах 20 ракет.

Гуменюк отметила, что Россия продолжает использовать наработанную тактику. Сначала оккупанты запускают дроны-камикадзе, чтобы истощить нашу систему ПВО. После этого осуществляет массированный ракетный удар как с воздушного, так и наземного и морского базирования.

Ночная атака дронов

Как известно, сегодня ночью в небе над Украиной было сбито 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131".

Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. Также сказано, что подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности Воздушного командования "Центр".

Значительное количество БПЛА "Шахед" сбили над Запорожской и Днепропетровской областями, также есть одно сбивание на Николаевщине. Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.

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