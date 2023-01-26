Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о сбитии первых вражеских ракет над Украиной.
Об этом Ермак написал в Telegram. "Есть первые сбития ракет россиян", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.
Атака дронов-камикадзе
В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Пуски ударных БпЛА оккупанты провели с восточного побережья Азовского моря.
По предварительным данным противник применил 24 "шахеди". Все они уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины. Подавляющее число дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
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