По всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о сбитии первых вражеских ракет над Украиной.

Об этом Ермак написал в Telegram. "Есть первые сбития ракет россиян", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.

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Атака дронов-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Пуски ударных БпЛА оккупанты провели с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным противник применил 24 "шахеди". Все они уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины. Подавляющее число дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

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