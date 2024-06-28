Шар якобы уничтожили над Белгородской областью.

В России заявили, что над территорией Белгородской области сбили малоразмерный воздушный шар (аэростат), запущенный из Украины.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о работе свое ПВО. По указанной информации, аэростат "обнаружен и уничтожен" в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что в последнее время Украина атакует Россию с помощью воздушных шаров, которые сбрасывают мины с большой высоты.

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"То, что может выглядеть как тривиальный инструмент мелких нападений, может оказаться гениальным, асимметричным оружием для усиления стратегических ударных возможностей Украины", - писал Forbes.

Атака РФ дронами 28 июня - что сообщалось

По данным Минобороны РФ, в России за ночь "сбили" 25 БПЛА. Утверждается, что дежурные средства ПВО "перехватили и уничтожили" 12 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА над территорией Смоленской области, 1 БПЛА в Воронежской области, 2 БПЛА в Курской области и 1 БПЛА в Ростовской области.

Несколько БПЛА атаковали нефтебазу в Тамбовской области, возник пожар. Губернатор области Максим Егоров заявил, что возгорание было "небольшое".

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