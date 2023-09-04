Кирилл Буданов отметил, что было очень важно сохранить потенциал украинской авиации.

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину пытались достичь полного господства в воздухе. Целью захватчиков было уничтожение способности Украины сопротивляться в небе еще на земле.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью для фильма "Сбитые летчики России" сообщил, что в первые часы вторжения Москва нанесла ракетно-бомбовые удары по основным аэродрома, местам дислокации сил противовоздушной обороны и радиотехническим войскам.

При этом он отметил, что в рамках масштабной подготовки к войне захватчики перебросили свои боевые вертолеты и самолеты на:

Видео дня

аэродром во временно оккупированном Крыму;

север Беларуси;

восток Российской Федерации.

Отмечается, что воздушным силам Украины важно было сохранить свой потенциал в первые дни полномасштабной войны. Благодаря информации от военной разведки о масштабах, направлениях и времени воздушного удара, украинские пилоты успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

"Они (россияне – УНИАН) на самом деле поразили около 20% объектов из всего списка, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны, свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации", – объяснил Буданов.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что основной задачей F-16 будет защита воздушного пространства Украины. Он указал, что боевая авиация обеспечит преимущество на временно оккупированных территориях.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ могут начать применять западные истребители F-16 весной 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: