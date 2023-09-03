По его словам, Силы обороны смогут применять самолеты весной 2024 года.

Вооруженные силы Украины могут начать применять западные истребители F-16 весной 2024 года.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду – уже в применении", - отметил он.

Видео дня

Резников напомнил, что на сегодня разрешение на обучение на самолетах есть, страны, которые вызвались обучать, есть, и даже уже есть страны, которые вызвались передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры.

"Но, как для любителей, я вам приведу такую метафору, нет, аллегорию, скорей. Есть трилогия Толкина "Властелин колец". И в свое время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Да не могли на самом деле. Потому что это должно было быть: а) политическая воля по предоставлению орлов; б) получение согласования от "правительств орлиных государств"; в) надо было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах, г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: "а зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона", - заявил министр.

Истребители F-16 - последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что главной задачей F-16 будет защита внутри воздушного пространства Украины. В первую очередь речь идет об ограждении объектов критической инфраструктуры и атомной энергетики от дроновых и ракетных атак. В случае воздушного нападения, они будут взлетать и уничтожать угрозу.

По словам представителя, новая боевая авиация обеспечит значительное преимущество на временно оккупированных территориях, где сейчас господствуют самолеты врага.

Вас также могут заинтересовать новости: