Они будут рассредоточены по всем аэродромам Украины и будут взлетать в случае нападения.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что главной задачей западных истребителей F-16 будет защита внутри воздушного пространства Украины. В первую очередь речь идет об ограждении объектов критической инфраструктуры и атомной энергетики от Дроновых и ракетных атак.

В эфире "24 канала" он рассказал, что F-16 будут рассредоточены по всем аэродромам Украины. В случае воздушного нападения, они будут взлетать и уничтожать угрозу.

По словам спикера, новая боевая авиация обеспечит значительное преимущество на временно оккупированных территориях, где сейчас господствуют самолеты врага.

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"Ракеты HARM, которые сейчас находятся на самолетах МиГ, будут втрое, а то и вчетверо эффективнее использоваться. То есть есть возможность управления ими с самолета напрямую. Сейчас МИГ просто сбрасывает этот HARM и он летит в заданный район - это ограниченная функция этих ракет", - пояснил Игнат.

Он отметил, что F-16 помогут бороться и отгонять авиацию противника, а также не даст ему применять управляемые авиабомбы и наносить удары по украинским наземным целям ракетами класса "воздух-поверхность". Кроме того, западная авиация позволит защитить Черное и Азовское моря, в частности, припортовую инфраструктуру, что будет способствовать зерновому соглашению. Также на вооружении F-16 есть ракеты "Гарпун", которые способны уничтожать надводные цели.

"Самолет настолько целевой, что его хочется как можно быстрее и использовать там, где решит военное руководство", - подчеркнул Игнат.

Истребители F-16 - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, часть украинских военных Воздушных сил уже приступила к подготовке на самолетах F-16. Речь идет не только о пилотах, но и об инженерах, офицерах боевого управления и тому подобном. Сейчас обучение проходят в Дании. Ожидается, что учения будут проводиться и в Румынии.

Игнат также объяснял, почему ранее согласно видению Воздушных сил Украины, озвучивалась цифра 128 истребителей необходимых стране, а президент Украины Владимир Зеленский называл цифру 160 самолетов.

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