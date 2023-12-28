Россия и ее президент начали разрушительную войну против Украины не для того, чтобы "заключить мир" ради небольшого фрагмента украинской территории.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил базовые причины и в дальнейшем усиливать поддержку Украины вместо того, чтобы думать о каких-то "переговорах" с Российской Федерацией в будущем.

В частности, Подоляк отмечает, что "любая внутренняя дискуссия в любой партнерской стране о необходимости помощи Украине требует анализа и оценки базовых тезисов, которые являются абсолютными после почти двух лет войны".

В этой связи, он перечислил главные четыре тезиса, на которые международным партнерам стоит обратить внимание.

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Во-первых, он отметил, что Россия и Путин начали полномасштабную кровавую войну с большим количеством жертв не для того, чтобы "заключить мир", не достигнув своих разрушительных целей.

"Вторая: Россия и Путин не обнуляли бы собственную репутацию и не закапывали бы в землю/сажали бы в инвалидные кресла полмиллиона собственных граждан ради небольшого фрагмента чужой территории. Им надо все и сразу, и обязательно с огромным количеством убийств, депортаций, изгнаний", - подчеркнул советник руководителя ОП.

"Третья: вопрос совместных инвестирований в обороноспособность Украины – это скорее вопрос о том, хочешь ли ты лично в прямом эфире наблюдать, как Россия и Путин жестоко убивают десятки или сотни тысяч граждан другой страны, и готов ли ты это принять и на это согласиться", - добавил Подоляк.

"Ну и главный тезис, который уже можно активно обсуждать: готовы ли мы (жители любой европейской страны) к большой войне и воевать самостоятельно, если Россия и Путин не проиграют сейчас, а, наоборот, получив большой практический опыт геноцидной войны и гарантированной безнаказанности, пойдут дальше расширять свои авторитарные угодья", -отмечает Подоляк.

Вопрос мирных переговоров с РФ

По данным издания Politico, несмотря на публичную риторику, Вашингтон и Брюссель работают над будущей переговорной позицией Киева, а не над достижением победы.

В частности, на фоне проблем по выделению западной помощи для Украины, администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах по прекращению войны.

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