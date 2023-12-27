Несмотря на публичную риторику, Вашингтон и Брюссель работают над будущей переговорной позицией Киева, а не над достижением победы.

На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах по прекращению войны.

Как рассказали изданию Politico на условиях анонимности чиновник Белого дома и один европейский дипломат, работающий в Вашингтоне, такие мирные переговоры, вероятно, будут означать передачу России части украинской территории.

Отмечается, что Белый дом и Пентагон публично до сих пор настаивают на необходимости полного изгнания российской армии из Украины, но втайне ведут дискуссию с Киевом о необходимости перейти к стратегической обороне, отказавшись от попыток освободить территории. Эти усилия также включают укрепление противовоздушной обороны и строительство оборонительных укреплений. Кроме того, администрация Байдена сосредоточена на быстром возрождении собственной оборонной промышленности Украины.

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"Очень вероятно, что переход к оборонительной позиции позволит украинцам сохранить ресурсы, в то время как будущий прогресс России будет выглядеть маловероятным", — сказал Энтони Пфафф, эксперт по разведке Военного колледжа армии США, который был соавтором исследования, которое предполагало вторжение Путина в Украину.

Европейский дипломат, базирующийся в Вашингтоне, заявил, что Европейский Союз также хочет ускорить членство Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в наилучшую ситуацию для переговоров" с Москвой.

Рассматривая стратегическую ситуацию, Politico замечает, что "сами украинцы ведут публичную дискуссию о том, как долго они могут противостоять Путину".

"Поскольку Украине не хватает как войск, так и оружия, отказ Зеленского рассматривать любые новые переговоры с Москвой выглядит все более политически несостоятельным дома. Украинский президент, который стремится мобилизовать еще полмиллиона военных, сталкивается с растущей внутренней оппозицией со стороны своего главнокомандующего генерала Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко", – пишет издание.

Украину призывают согласиться на тяжелый мир

Сегодня известный американский публицист и политический обозреватель, член редколлегии The New York Times Серж Шмеман опубликовал авторскую статью на страницах своего издания, в которой призвал Украину соглашаться на немедленный мир с потерей территорий.

По его мнению, в условиях сокращения западной поддержки, Украина не имеет перспектив выгнать российскую армию со своей территории в обозримой перспективе. Продолжение войны будет означать дальнейшее ресурсное и демографическое истощение Украины. Тогда как прекращение войны даст шанс построить мощное демократическое государство при поддержке Запада.

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