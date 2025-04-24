В частности, сообщалось о взрывах в районе Новофедоровки.

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Перед этим сообщалось о пролете неизвестных дронов.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечалось, что взрывы были слышны в районе Красногвардейского, в Севастопольском районе. Серия взрывов прозвучала и в Новофедоровке.

Кроме того, подписчики телеграм-канала сообщали о взрывах в районе аэропорта в Симферополе. Также громко было в Сакском районе:

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"В Сакском районе, возможно, был прилет – очень мощный взрыв, сообщают подписчики. Предварительно, возле села Шелковичное. А там РЛС и не только", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о фиксации дронов в Армянске. Там раздавались взрывы. В то же время в Красноперекопском районе были слышны взрывы и выстрелы со стороны Северо-Крымского канала.

Около полуночи мощный взрыв прогремел и в городе Старый Крым.

Война с Россией

Силы обороны Украины поразили завод, где изготавливают российские ударные БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие). Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, речь идет о производстве в Елабужском районе Республики Татарстан. Его производственная мощность составляла около 300 различных БпЛА в сутки.

Кроме того, накануне взрывы прогремели на территории 51 арсенала ГРАУ, находящегося во Владимирской области РФ. Там, по данным руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, могли хранить запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", и другое вооружение.

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