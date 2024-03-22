В регионе обесточены 53 тысячи абонентов.

В Одесской области ночью украинские защитники сбили по меньшей мере 11 дронов, которыми армия РФ атаковала регион, есть повреждения инфраструктуры.

"По предварительным данным в нашей операционной зоне была мощная боевая работа по дроновой атаке, в частности в Одесской области, по меньшей мере 11 дронов было уничтожено. К сожалению, есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Есть реагирование системы на то, что необходимо перенаправление некоторых направлений энергетики. Очевидно, что уже специалисты работают...", - сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее данным, также не менее 4 дронов уничтожено в Николаевской области, 5 - в Херсонской. На Николаевщине в результате вражеской атаки также повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Гуменюк добавила, что враг изыскивает способы быть максимально эффективным, и подобных ракетных атак - день в день - "трудно вспомнить", но такая атака была достаточно ожидаемой.

Видео дня

"Было сосредоточение ударов по объектам различной важной инфраструктуры, в том числе - энергетической. Есть много общин, в которых сообщается об ограничении электроэнергии, надо сделать запасы воды и т.д.", - сказала Гуменюк.

По ее словам, вывод РФ в акваторию Черного моря подводных лодок, пуски из которых достаточно тяжело обнаружить, и такие комбинированные атаки могут свидетельствовать, что враг готовится к комбинированным атакам, в последние дни очень сильно активизировались беспилотные разведчики и тому подобное.

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что армия РФ повредила энергообъекты Одесской области. Поэтому в городе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

"Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - подчеркнул чиновник.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, ночью 22 марта вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами.

"В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Обзор продолжается, на местах событий работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление РФ", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг нанес массированный удар по Украине. Вследствие сегодняшней масштабной ракетной атаки в нескольких районах Сумской области временно введены графики аварийных отключений. Там работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом.

В Полтавской области были применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей, но ситуация контролируется.

Вас также могут заинтересовать новости: