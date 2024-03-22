Объекты критической инфраструктуры - котельные, водонасосные станции, больницы и роддома - обеспечены генераторами

ВОдесской области из-за массированной атаки по энергетическим объектам без света десятки тысяч абонентов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, в регионе есть значительные повреждения энергообъектов, но люди, к счастью, не пострадали. Сейчас в Одессе, по поручению "Укрэнерго", происходят стабилизационные отключения населения.

"Из-за повреждения энергетических объектов, в результате ночной российской атаки, в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов. Специалисты проводят восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры, в частности котельные, водонасосные станции, больницы и родильные дома - обеспечены генераторами", - сказал чиновник.

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Также в регионе функционируют 399 пунктов несокрушимости, еще 413 готовы развернуть в случае необходимости.

Кипер добавил, что в сетях не хватает мощностей и призвал население экономить электроэнергию.

Ночная атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью российская армия нанесла массированную атаку по разным регионам Украины, не только ракетами, но и "шахедами", при этом менялось движение вражеских дронов и истощался ресурс ВСУ.

Председатель правления "Укренегро" Владимир Кудрицкий уже заявил, что сегодняшняя атака оккупантов является самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в результате атаки повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

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