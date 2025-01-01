Отмечается, что враг преобладает в живой силе, и это, к сожалению, может стать решающим фактором.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины на востоке. В Нововасильевке, что к югу от Покровска Донецкой области, сложилась тяжелая ситуация.

Об этом информирует мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что в течение 30-31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го оккупанты проводили активные штурмовые действия на село с юга и востока. В основном силами пехоты, однако иногда враг привлекает ББМ и ЛАТ.

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что тактическая обстановка "на уровне хаоса". Однако враг преобладает в живой силе, и это, к сожалению, может стать решающим фактором.

Война в Украине: ситуация на фронте

Возле Часового Яра Донецкой области оккупанты продолжают использовать тактику штурмов малыми группами, поскольку применение техники заканчивается ее потерей. Как рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, враг пытается просачиваться через украинские позиции и сунуться за канал Северский Донец – Донбасс на южном фланге.

В то же время не прекращаются бои за Покровск. Противник хочет окружить населенный пункт, заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, россияне пытаются выйти на трассу Павлоград – Покровск и заставить гарнизон ВСУ оставить позиции.

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