Несколько дней назад враг пытался проводить механизированные штурмы, отметил боец.

Российские оккупанты продолжают применять возле города Часов Яр Донецкой области тактику штурмов малыми группами, потому что применение техники заканчивается ее потерей. Об этом рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг и дальше пытается просачиваться через украинские позиции и сунуться за канал Северский Донец - Донбасс на южном фланге.

"Сейчас достаточно глубокие туманы, поэтому не всегда могут работать дроны. Враг использует эту ситуацию для того, чтобы перемещаться и двигаться вперед, но в основном это заканчивается их смертью", - сказал Сиротюк.

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Он рассказал, что несколько дней назад враг пытался проводить механизированные штурмы, пустив в бой танки.

"Но здесь от Бахмута до Ивановского, Клещеевки настолько все простреляно, что танки только где-то заводятся в Бахмуте, а уже по ним все летит, поэтому эти их попытки механизированных штурмов потерпели неудачу. Враг понес потери в технике", - сказал Сиротюк.

Он добавил, что у оккупантов техники становится все меньше, и они все чаще используют "старые советские танки". При этом отметил, что враг снова перешел к "ордынской тактике" - ползучему наступлению малыми штурмовыми группами.

"Это группы смертников, которые пытаются найти какой-то пробел в нашей обороне, просочиться, затаиться, порой ожидая, что им там привезут еду, чтобы потом двигаться дальше. Это неприятно для пехоты, когда по тебе бегают сверху враги", - сказал Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Торецке и возле Часового Яра является очень сложной.

Пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова отмечала, что в Торецке бои ведутся за каждый дом, и даже когда враг может продвинуться на один дом, то буквально на следующий день его уже отбивают Силы обороны.

По ее словам, в Торецке и возле города Часов Яр оккупанты обычно не используют боевые бронированные машины и танки, поскольку они не очень эффективны в городе.

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