Российские оккупанты продолжают применять возле города Часов Яр Донецкой области тактику штурмов малыми группами, потому что применение техники заканчивается ее потерей. Об этом рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эфире телемарафона.
Он отметил, что враг и дальше пытается просачиваться через украинские позиции и сунуться за канал Северский Донец - Донбасс на южном фланге.
"Сейчас достаточно глубокие туманы, поэтому не всегда могут работать дроны. Враг использует эту ситуацию для того, чтобы перемещаться и двигаться вперед, но в основном это заканчивается их смертью", - сказал Сиротюк.
Он рассказал, что несколько дней назад враг пытался проводить механизированные штурмы, пустив в бой танки.
"Но здесь от Бахмута до Ивановского, Клещеевки настолько все простреляно, что танки только где-то заводятся в Бахмуте, а уже по ним все летит, поэтому эти их попытки механизированных штурмов потерпели неудачу. Враг понес потери в технике", - сказал Сиротюк.
Он добавил, что у оккупантов техники становится все меньше, и они все чаще используют "старые советские танки". При этом отметил, что враг снова перешел к "ордынской тактике" - ползучему наступлению малыми штурмовыми группами.
"Это группы смертников, которые пытаются найти какой-то пробел в нашей обороне, просочиться, затаиться, порой ожидая, что им там привезут еду, чтобы потом двигаться дальше. Это неприятно для пехоты, когда по тебе бегают сверху враги", - сказал Сиротюк.
Как сообщал УНИАН, ситуация в Торецке и возле Часового Яра является очень сложной.
Пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова отмечала, что в Торецке бои ведутся за каждый дом, и даже когда враг может продвинуться на один дом, то буквально на следующий день его уже отбивают Силы обороны.
По ее словам, в Торецке и возле города Часов Яр оккупанты обычно не используют боевые бронированные машины и танки, поскольку они не очень эффективны в городе.