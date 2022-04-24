Завтра в области ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

В Луганской области изменили время комендантского часа.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Завтра, 25 апреля, в области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

На Пасху комендантский час в Луганской и Донецкой областях был с 19:00 до 5:00.

Напоминаем также, что с 25 апреля 2022 года в Донецкой области будет изменено время комендантского часа.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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