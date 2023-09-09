Лечат в основном тех, кто еще будет способен вернуться на передовую.

Крымские медучреждения переполненные российскими оккупантами, изувеченными на войне в Укране.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". "Местные жители и работники медицинских учреждений рассказывают движению о положении дел и общественных настроениях по всему полуострову. Сообщается, что молодые люди не хотят служить в вс рф. Все ищут возможности "закосить", поликлиники полные на запись к разным врачам... Антирекламой неплохо послужил геронтологический хоспис в селе Тургенево, Красногвардейский район, который набит под завязку безногими и безрукими "асвабадителями"", - сообщают в партизанском движении.

Отмечается, что ввиду огромного количества калек-окупантов, скоро их будут размещать в Симферопольской больнице им.Н. А. Семашко.

Видео дня

"Пансионаты в Саках тоже переполнены ранеными военными, предпочтение разумеется тем, кто сможет вернуться на передовую. А "самоваров" отправляют подальше от глаз обывательских, чтобы не портить картинку о "все по плану" наивным ватным обывателям", - пишет "Атеш".

Еще об оккупированном Россией полуострове

На днях в "Атеш" сообщили, что у российских захватчиков возникли большие проблемы с топливом в оккупированном Крыму. В связи с ударами ВСУ по нефтебазам, оккупанты не могут более скапливать большие запасы топлива на территории полуострова. Его приходится регулярно завозить колоннами топливозаправщиков, а логистика в Крым нарушена из-за ударов украинских беспилотников.

На территории оккупированного полуострова уже много раз раздавались взрывы на военных объектах россиян, в частности, на аэродромах и полигонах. Кроме того, уже несколько раз был серьезно поврежден незаконно сооруженный оккупантами Крымский мост.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что взрывы в Крыму сейчас происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению от оккупантов - ликвидируют, в том числе склады боеприпасов.

Летом министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что Вооруженные силы Украины вполне способны освободить Крым до конца года. По его словам, у войск РФ заканчивается необходимое оснащение.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналистов, когда украинские воины зайдут на территорию Крыма, коротко сказал: "Скоро".

Вас также могут заинтересовать новости: