После завершения комендантского часа в городе работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.

Ночь на 24 марта в Киеве прошла относительно спокойно, продолжаются работы по сооружению фортификационных сооружений.

Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, после завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени – работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.

"В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки", – сказал он.

Для транспортного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты.

"Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины "скорой помощи" и машины с гуманитарной помощью", – сказал Поворозник.

Он напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб, который накапливает запасы продуктов питания и обеспечивает социально уязвимых людей медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости.

Кроме того, продолжается эвакуация лиц из малозащищенных категорий населения из столицы. Очередным рейсом в одну из европейских стран отправлено 120 человек, из которых 73 ребенка с инвалидностью.

В КГГА напомнили, что с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждены 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садов и 12 школ.

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