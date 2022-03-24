Ночь на 24 марта в Киеве прошла относительно спокойно, продолжаются работы по сооружению фортификационных сооружений.
Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, после завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени – работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.
"В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки", – сказал он.
Для транспортного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты.
"Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины "скорой помощи" и машины с гуманитарной помощью", – сказал Поворозник.
Он напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб, который накапливает запасы продуктов питания и обеспечивает социально уязвимых людей медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости.
Кроме того, продолжается эвакуация лиц из малозащищенных категорий населения из столицы. Очередным рейсом в одну из европейских стран отправлено 120 человек, из которых 73 ребенка с инвалидностью.
В КГГА напомнили, что с начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждены 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садов и 12 школ.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.