Из них более 25 тысяч – дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Италию уже прибыли более 70 тыс. украинцев, которые спасаются от войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время обращения к парламенту Италии, которое транслировалось в эфире общенациональных украинских телеканалов.

"Сегодня в Италии находится свыше 70 тысяч наших людей, которые вынуждены были, к сожалению, прятаться от войны. Более 25 тысяч детей, и многие из них получили тепло в ваших итальянских семьях", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что в Италии уже родился первый украинец у гражданки Украины, которая нашла приют на итальянской земле.

"Десятки украинских деток с тяжелыми контузиями, с ранениями, лечатся у вас. Мы за это благодарны вам. Очень благодарны. И ждем, когда они снова смогут вернуться домой в Украину, уже мирную Украину. И в этом вы точно можете нам помочь", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в страны-члены Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины. В самой Украине почти удвоилось число внутренне перемещенных лиц, и поэтому предположительно число беженцев из Украины увеличится.