По его мнению, решение может оказаться запоздалым.

Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом и угроза сокращения помощи Украине подтолкнула президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к решительным действиям в вопросе помощи украинцам.

Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал политолог Самуэль Рамани. Он уверен, что применение ATACMS на территории Курской области быстро улучшит ситуацию для украинских Вооруженных сил, а также может удержать кремлевского правителя Путина от вербовки новых военных КНДР на войну.

Теперь Украина сможет систематически бить по военной авиабазе "Халино" в Курской области. Кроме того, хотя оккупанты заранее отвели 90% самолетов, которые используют для планерных бомбардировок, в радиусе досягаемости ATACMS остаются 17 авиабаз и 250 крупных военных объектов. Пока неизвестно, позволят ли Штаты бить дальше:

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"С приближением инаугурации Трампа США наконец полностью объединились вокруг дела победы Украины. Это многообещающий поворот, но для Украины он может оказаться маловатым и запоздалым".

Украине разрешили бить по России

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории.

Согласно сообщениям, теперь украинская армия может наносить удары по силам России и Северной Кореи на Курщине.

В России угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

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