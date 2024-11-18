Он уверяет, что это может привести к Третьей мировой.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший раскритиковал вероятное решение администрации Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

Бизнесмен назвал авторов этого решения "идиотами". "Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни", - написал он в X.

Известная своими антиукраинскими взглядами республиканка-конгрессмен Марджори Тейлор Грин также обвинила Байдена в попытке начать Третью мировую войну.

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"Американский народ дал мандат 5 ноября против последних решений Америки и не хочет финансировать или вести чужие войны. Мы хотим решить наши собственные проблемы. Хватит этого, это должно прекратиться", - написала она.

Удары по России

Вчера ряд западных изданий сообщили, что Киев наконец получил разрешение на атаки вглубь территории РФ с помощью ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал эти сообщения, заявив, что такие вещи не анонсируют. В Москве уже угрожают НАТО мировой войной и ответом.

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