Почти вдвое, по сравнению с прошлыми сутками, выросла активность оккупантов на Времевском направлении.

На фронте продолжаются ожесточенные бои. С начала суток, 29 июня, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 117 боевых столкновений.

Об этом в своей сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ. Самой горячей обстановка в течение дня оставалась на Покровском направлении.

Так, на Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток россиян улучшить свое положение в районе Волчанска. Оккупанты понесли потери и отошли.

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На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак по состоянию на 22:00 были отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников.

"Также успеха не имели шесть попыток вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного и Выемки на Северском направлении. Семь раз агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Калиновки, Григорьевки и Часового Яра на Краматорском направлении. Еще один бой продолжается в районе Нового. Потерь позиций и территорий не допущено", – сообщили в Генштабе.

Между тем на направлении Горловка – Торецк российские захватчики при поддержке авиации семь раз атаковали позиции Сил обороны. Еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка Донецкой области.

Горячо и на Покровском направлении. С начала суток там зафиксировали уже 41 боестолкновение с противником.

"Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского. Наши воины уже отбили 29 атак агрессора, 12 столкновений еще продолжаются. Предварительно, за текущие сутки на указанном направлении потери оккупантов составляют 252 человека, из них 106 – безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машины противника", – говорится в сообщении.

В то же время на Кураховском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки. 11 атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где по состоянию на 22:00 еще продолжались три боестолкновения.

Почти вдвое, по сравнению с прошлыми сутками, выросла активность оккупантов на Времовском направлении. Агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки, а на Приднепровском направлении очередные четыре попытки россиян захватить позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу. На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Отмечается, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБов, задействовал 284 дрона-камикадзе. Враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В то же время украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Вечером 29 июня россияне ударили по Вольнянску Запорожской области. В результате атаки оккупантов погибли семь человек, в том числе двое детей. Более 20 человек пострадали.

В то же время аналитик Bild Юлиан Рьопке пишет, что среди оккупационных войск РФ в Украине свирепствует тиф и холера. Уже есть летальные случаи, количество заболеваний растет.

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