Российские войска ударили по центру города Вольнянск.

Российские войска ударили ракетами по центру города Вольнянск на Запорожье. По состоянию на 21:00, известно о семи погибших и 20 пострадавших, среди них есть дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В настоящее время есть информация о 7 погибших жителях. Помощь в больнице получили 20 человек. В стационаре находятся 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии. Россия убивает наших людей и крушит города. Враг должен ответить за все совершенные ужасы", - отметил он.

Часом ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что среди пострадавших - четверо детей.

"В результате попадания произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы". – отметил он.

Удар по Запорожью 29 июня - видео

До этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что среди погибших есть двое детей.

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