Отмечается, что общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90.

Российские войска атакуют на нескольких направлениях, активнее всего - на Покровском и Харьковском.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские защитники крепко держат оборону.

"Сейчас общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90", - говорится в вечерней сводке. Видео дня

Война в Украине - ситуация на фронте 29 июня

По данным Генштаба, на самых тяжелых направлениях фронта зафиксировано:

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих - отбиты. Как следствие, захватчики потеряли 127 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 БПЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеских пушки, четыре авто и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭБ противника.

Покровское направление. 28 раз происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 12 из них в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки Первой и Прогресса. В настоящее время враг, в частности, потерял 252 военнослужащих убитыми и ранеными и безвозвратно РСЗО БМ-21 "Град".

Кураховское направление. Уже восемь раз враг пытался захватить позиции ВСУ. Сейчас еще атакует в двух локациях вблизи Красногоровки.

Времовское направление. Количество вражеских штурмов увеличилось до семи.

Также сообщается, что продолжаются бои неподалеку Константиновки и Часового Яра; на Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки.

Потери России в Украине на 29 июня

Напомним, общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили уже 541 тыс. 560 человек личного состава. Из них 1 тыс. 70 было уничтожено за минувшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: 8 тыс. 73 танков (+7 за прошедшие сутки), 15 тыс. 505 боевых бронированных машин (+25 за прошедшие сутки) и 14 тыс. 480 артиллерийских систем (+57 за прошедшие сутки).

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