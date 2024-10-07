К сожалению, штурмовая группа понесла потери, рассказал представитель 3-й ОШБр.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отбили у врага взятых в плен украинских военных на Харьковском направлении. Они были захвачены вражеской ДРГ неожиданно, рассказал представитель 3-й ОШБ Александр Бородин.

"Это незапланированные штурмовые действия. Они были сделаны с одной целью – отбить пленных. Так получилось, что силы были потеряны, непонятно, где они находятся – не дошли туда, куда нужно было по плану. Наши беспилотные системы поняли, что они были захвачены врасплох ДРГ. К сожалению, такое случается", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Бородина, россияне часто применяют диверсионно-разведывательные группы. И в основном это лучшие вражеские бойцы, а не "мобики". Часто это бывают бойцы ГРУ или контрактники с очень большим опытом.

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Военные приняли решение отбить пленных защитников до того, как они попадут через серую зону на российские позиции. После этого сделать это было бы почти нереально.

"Наша штурмовая группа вступила в бой и уничтожила не всю ДРГ, но большую часть вывела из строя, позволила пленным убежать. Не сразу, но в течение суток они смогли выйти к нашим позициям и спастись. К сожалению, штурмовая группа понесла некоторые потери. Но это было важно и надо было сделать. Это война", – констатировал Бородин.

Спасение пленных на Харьковском направлении

Как стало известно 7 октября, на Харьковщине 3-я ОШБр отбила у оккупантов позиции и взятых в плен четырех украинских военных. Среди них был кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Как рассказал командир 1-й штурмовой роты 2-го штурмбата 3-я ОШБр "Мося", благодаря этой операции военным также удалось улучшить свое положение, зачистить серую зону и создать там новые позиции.

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