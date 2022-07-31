По его словам, ДРГ и пехота россиян вообще не страшны, но они обучены.

В Украине война с Россией продолжается уже девятый год. А после полномасштабного вторжения стало ясно, что "второй армии мира" не существует - иллюзия мощи российских войск развенчались на поле боя. Тем не менее, не нужно недооценивать врага.

Именно по такому принципу воюет Королевский пехотинец с позывным "Зверобой". Боец на фронте с 2014 года и точно знает, кто против него стоит и что можно ожидать от оккупантов, рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Даже этих орков. Изучить врага - это 50% победы. Будешь знать противника – сможешь положить его на лопатки", - отмечает военный.

По его словам, российские ДРГ и пехота вообще не страшны, но они обучены - Если это идет речь о "вагнеровцах", или каких-то отдельных подразделениях.

"Они делают очень "красиво" - непрерывный огонь и наступают. Стрелковое оружие – 2 стреляют, 2 наступают и ты не успеваешь поднять головы. Поэтому я всегда говорил и говорю ребятам – брось гранату по максимуму куда-нибудь, даже если они далеко, чтобы она сработала и противник прекратил эту стрельбу. В этот момент начинаете работать вы и перехватываете инициативу - это лишь одна маленькая наука", - говорит воин.

Тактика россиян в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что агрессор не соблюдает установленных правил ведения войны. По его словам, Россия из-за нехватки возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине сменила тактику и решила делать мощные ударные кулаки. Этими силами враг постепенно продвигается вперед.

Вместе с тем, россияне имеют значительные преимущества в количестве военной техники и живой силы. Потому ВСУ для победы в войне недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы, неоднократно подчеркивали в Генштабе.

Война в Украине

24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

При этом депутаты Палаты представителей США заявили, что представители Администрации президента США Джо Байдена сообщили им, что более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине.

Отметим, по состоянию на 31 июля 2022 по официальным данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже почти 50 тысяч российских оккупантов.

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