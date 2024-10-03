Российские пленные много врут и часто объясняют, что с нами воюет Россия, а не они.

Я готова убивать врага на поле боя, но это не касается пленных россиян, потому что они уже на коленях, сказала штурмовичка и боевой медик Елена Рыж в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, россияне ей отвратительны и они ее враги.

"Я их хочу убить, потому что они хотят убить меня. Все очень просто - или они меня, или я их. Такие реалии на линии фронта. Но это не касается пленных. Они уже условно на коленях. И я не испытываю к ним никакой агрессии, злости, ненависти. А чувствую только жалость, потому что те пленные в том районе, где мы воюем - это жалкие мужчины, которые едят один раз в три дня, пьют воду из луж, они месяц сидят в обычной ямке. Так они стреляют по нам, они враги и возможно кто-то из них убил наших воинов", - отмечает Рыж.

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По ее словам пленные россияне очень часто врут. При этом добавила, что знает много историй, что говорят одно, а потом выясняется другое. Отмечает, что нет смысла им что-то доказывать, но их командование хуже к ним относится, чем украинцы к ним. Она отмечает, что встречаются россияне, которые уже трижды попадали в плен, шли на обмен и снова возвращались, потому что им денег много платят.

Рыж отмечает, что в отношении к пленным у нее нет желания сделать больно, а готова о них заботиться так же, как и о наших раненых:

"Хотя, возможно, людям, которые не фронте будет странно это слышать. Один из пленных был Вич-инфицирован и он об этом сообщил, а второго выпустили из тюрьмы и он считает, что с нами воюет Россия, а он борется за свою свободу выхода из тюрьмы и за деньги".

По ее словам, многие из них объясняют, что они воюют за деньги.

"Когда мы пошли на Курск, то в украинском обществе были активны две позиции - одни говорили, что мы должны зеркалить их поведение в Буче, а другие говорили, что мы не должны опускаться до их уровня. Из разговоров со знакомыми, которые в Курской области воюют, я вижу, что мы ведем себя достойно и не опускаемся до их уровня. И мы так же ведем себя с пленным. Те люди, которые кричат - их надо так же насиловать, убивать. Так к ним у меня предложение - "Без вопросов - я тебе дам нож, оружие - пойди и сделай. Ты сделаешь это? Он на коленях или готова ты пустить пулю в лоб? Я - нет", - подчеркнула Рыж.

При этом выразила уверенность, что 99,9% людей, которые об этом кричат и призывают к жестокости, не смогли бы это сделать.

Рыж рассказала историю из своего первого боя. "Был момент, когда я вышла лицом в лицо к врагу и он стоял от меня в 4-5 метрах, он просто шел без оружия, а я шла с поднятым оружием в окопе. Я была первая и я не смогла выстрелить. Это был первый бой и я была не обстреляна как и 95% тех, которые были рядом со мной. Кроме того нам так долго вбивали в голову, что на войне так много "дружественного огня", что даже когда мозг знает, что впереди враг, то все же когда я его увидела, то искала синий скотч, чтобы в 100% убедиться, что это не враг. Потому что я бы себе никогда не простила, что выстрелила в лицо своему собрату", - отмечает она.

При этом отметила, что потом все же начала стрелять, но момент был потерян и поняла, что не попала:

"Это трудно стрелять в человека, которому ты смотришь в лицо. Когда он там где-то ползет, когда он бежит, выглядывает из окопа, то выстрелить не проблема".

Очередное преступление российских военных

Как сообщал УНИАН, на днях российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине - казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

В Офисе генерального прокурора Украины отмечают, что 1 октября 2024 года в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором снято вероятный расстрел представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. Военное преступление оккупанты совершили в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

В ОГПУ отметили, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

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