Ветеран АТО считает, что украинцам нужно устанавливать определенные эмоциональные фильтры и максимально рационализировать поведение, чтобы выдержать до конца войны.

Чтобы дожить до победы в войне с нормальным моральным состоянием - надо расчеловечиться. Об этом ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в интервью для канала "Желтые Кеды" с Юлией Бориско в Youtube.

"Я исхожу из того, что мы должны выиграть эту войну", - подчеркнул Дикий.

В то же время, по его убеждению, с целью сохранения психического здоровья надо устанавливать эмоциональные фильтры на фоне массированных ракетных атак россиян и гибели гражданского населения.

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"Для того, чтобы мы все же дожили в этой войне, и дожили желательно до победы, нам, к сожалению, нужно немного расчеловечиться. Нам нужно каждому в себе устанавливать определенные эмоциональные фильтры... Вопрос степени. Да, это на самом деле тонкие материи. Это очень непросто. Но, нам нужны фильтры, через которые мы будем отсекать чрезмерные эмоции. Просто потому, что горя вокруг идёт столько, что если не установить эти фильтры, нормально человеческая психика не способна это выдерживать. А нам надо это выдержать. Поэтому, к сожалению, надо фильтровать. Надо отрезать от себя эту боль и человеческие страдания и максимально рационализировать поведение", - сказал Дикий.

По его убеждению, удар россиян по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" был "террором ради террора".

"Это было именно принуждение нас к капитуляции", - подчеркнул Дикий.

При этом, он отметил, что с военной точки зрения гораздо большее значение имела трехдневная ракетная воздушная кампания в начале сентября, когда россияне пытались продолжать бить по энергетической сети Украины и пытаться уничтожать украинскую авиацию, но ни одного самолета россиянам не удалось поразить.

Дикий убежден, что этим воздушным террором россияне получили меньший эффект, чем рассчитывали. При этом, он сказал, что война происходит не только на фронте, но и в головах.

"То, что происходит в головах - потом сильно отражается на том, что реально произойдет на фронте", - добавил Дикий.

Эксперт рассказал, что у него раньше были опасения относительно того, что Украина и особенно союзники морально не дотянут до победы.

"Потому что это марафон. Это очень длинная дистанция. Что нам просто дыхания не хватит. Не потому, что мы, в принципе, не можем дойти до финиша и этот финиш будет правильным. А потому, что просто собьется дыхание раньше", - сказал Дикий.

При этом, он считает, что с Курской операцией ВСУ "немного просветлело" В этой связи, он отмечает, что у России нет ресурсов, чтобы война растянулась на годы.

Война в Украине последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский сказал, что на сегодня четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге и других. Это решение зависит от конкретных государств: США, Британии, Франции и Германии.

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