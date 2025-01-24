В 3-й штурмовой говорят, что россияне стремятся форсировать реку Оскол к северо-востоку от Изюма.

Россияне пытаются прорваться к поселку Боровая на Харьковщине, чтобы создать плацдарм для наступления на сам Харьков. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, это направление сейчас является приоритетным для россиян на Харьковщине.

"Враг использует бешеное количество сил и средств - особенно fpv и сбросы - за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками. Они имеют задачу обеспечить продвижение российской пехоты на этом направлении", - написал Жорин в своем Телеграмме.

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Военный отметил, что агрессор сейчас "очень активно" масштабирует подразделения дроноводов.

"Наше подразделение впервые столкнулось аж с такой концентрацией беспилотных подразделений, которые хорошо работают и на оптоволокне, и со сбросами, и имеют fpv и мавики для сбросов просто в неограниченном количестве", - говорит Жорин.

По словам офицера, российские операторы дронов пытаются поражать любую цель, которая попадает в поле зрения - пехоту, технику, элементы фортификаций, устраивают дроновые засады на логистических маршрутах.

"Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи - однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная", - резюмирует Жорин.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, россияне не прекращают попыток наступления на Покровск. Чтобы увеличить шансы на продвижение, оккупанты просачиваются, пользуясь плохой погодой, в частности, туманом.

Также мы рассказывали, что ситуация возле населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области остается "сложной". Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что ВСУ пытаются не допустить окружения подразделений в поселке, "и на этот счет есть определенные планы".

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