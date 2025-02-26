При первом сценарии президент США мог бы использовать американское влияние как на Россию, так и на Украину, чтобы добиться прочного урегулирования войны, отметили в издании.

Возникают три сценария развития событий в Украине. И, скорее всего, самый вероятный из всех тот, при котором война будет продолжаться, но со значительно уменьшенной поддержкой США, пишет The New Yorker.

Как отмечается в публикации, при первом сценарии президент США Дональд Трамп мог бы использовать американское влияние как на Россию, так и на Украину, чтобы добиться прочного урегулирования войны. Второй сценарий - так называемый "Минск-3", который заключается в том, что Трамп мог бы помочь договориться о прекращении огня и политическом урегулировании, которое может продлиться, а может и нет. Третий же сценарий предполагает, что американский лидер "мог бы начать переговоры, разочароваться, заскучать и сдаться, оставив Украину и Европу наедине с собой".

"При самых лучших обстоятельствах, с самыми искусными дипломатами мира долгосрочного урегулирования войны было бы очень трудно достичь. Обе стороны по-прежнему далеки друг от друга в своих основных требованиях, и нет четкого пути к компромиссу. Даже самое элементарное прекращение военных действий в этих обстоятельствах чертовски сложно", - говорится в статье.

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Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям допустил прекращение огня по типу "Минска-3", так как это может быть кратчайший путь для Трампа к его минимальной цели "прекращения" войны:

"Нетрудно представить, чем могут закончиться переговоры… Вы входите, даете русским достаточно вещей, чтобы они посчитали переговоры полезными, а затем заставляете украинцев проглотить это. Затем вы идете домой".

По мнению же аналитика RAND Сэмюэла Чарапа, даже если Россия согласится на прекращение огня по типу "Минска-3", Украина в конечном итоге его отвергнет:

"Общий принцип заключается в том, что если вы попытаетесь навязать политический порядок, не имеющий никакой легитимной основы, этому будет сопротивление… Так что, если есть соглашение, которое просто нежизнеспособно в Украине, они его подорвут. У них много карт, насильственных и ненасильственных, которые они могут разыграть в плане подрыва соглашений, заключенных без их согласия".

В итоге, как добавили в The New Yorker, самый вероятный сценарий из всех: продолжение войны, но со значительно уменьшенной поддержкой США.

"Если американцы продолжат вести себя таким образом, им сформируются всевозможные противостоящие коалиции - таков закон политики… Но когда это произойдет и сколько времени это займет - сложный вопрос. И это особенно сложно для Украины. Они ведут войну прямо сейчас, сегодня, и уже проигрывают", - добавил Шапиро.

Гарантии безопасности для Украины от США

Напомним, президент США Дональд Трамп во время заседания американского правительства 26 февраля заявил, что Штаты не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, По его словам, это должна сделать Европа. Однако, как добавил американский лидер, "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же даст Украине:

"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо".

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