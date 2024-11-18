Сейчас Путин пытается захватить как можно больше украинских территорий.

Россия сейчас наращивает количество штурмовых действий на всех направлениях, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Путин рвется. Он понимает, что впереди зима - это во-первых. А во-вторых - давление на него, в частности, относительно остановки боевых действий или каких-то дополнительных договоренностей. Они сейчас продолжаются, мы это видим. И Путин понимает, что он может этим воспользоваться - такое давление на него он в конце концов перетянет на наше политическое руководство. Чтобы захватить как можно больше украинской земли и остановить наше противодействие", - сказал Свитан.

Он добавил, что сейчас Украина готовится к собственной весенне-летней кампании и Путин это "прекрасно понимает", пытаясь противодействовать украинским планам.

Видео дня

"Он сейчас пытается как можно сильнее пытается включить все механизмы, которые у него есть. Использовать все резервы, которые только можно, достичь определенных рубежей и потом остановиться и включить так называемый режим Трампа-Шольца с давлением на Киев. Ведь после того, как армия РФ выдохнется после наступления 2024 года, они наше контрнаступление уже не выдержат", - добавил Свитан.

Мирные переговоры Украины и России

Ранее журналисты The Washington Post отметили, что в Европе начали обсуждать вопрос переговоров между Украиной и РФ. Отмечается, что речь идет о формате обмена "безопасности на мир".

Между тем издание The New York Times отмечает, что вопрос территорий - не главный для Украины во время переговоров. При этом, по мнению аналитиков, переговоры могут сорваться на этапе гарантий безопасности для Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: