Северокорейцы начали рассредотачиваться, а не суют по 50 человек одновременно, рассказал Станислав Краснов.

Военнослужащие КНДР в боях в Курской области РФ изменили тактику действий. Об этом рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

Военный отметил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя на Курщине, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки. По его словам, они несколько изменили тактику, и передвигаются уже меньшими группами.

"Если до этого шли группами до 50 человек, то сейчас - 15-20. Но они и дальше лезут, как тараканы, на наши позиции. Где-то накапливаются в посадках, пытаются прорваться. Но здесь ничего не изменилось - они и дальше несут огромные потери", - сказал Краснов.

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При этом, добавил он, россияне в основном перебегают группами до 4 человек, а вот северокорейцы "уже получили опыт очень болезненный и подстраиваются под реалии современной войны, в частности прячутся от ударов наших беспилотников, нашей артиллерии и рассредотачиваются".

Командир взвода сообщил, что ситуация на Курщине очень напряженная, россияне постоянно пытаются штурмовать позиции Силы обороны Украины, прорвать линию обороны, но им это не удается, и они несут огромные потери. По его словам, оккупанты все реже применяют бронетехнику, а используют большое количество штурмовых групп, передвигаясь по посадкам.

"Для врага это репутационный вопрос, потому что война сейчас идет на их территории, поэтому им надо любой ценой хотя бы какую-то минимальную победу получить, поэтому они бросают безжалостно свою пехоту на нашу линию обороны, поэтому несут такие большие потери", - сказал Краснов.

По его словам, после контратаки ВСУ на Курщине россияне бросили очень большие силы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинской армии, но ничего сделать не смогли:

"Они пытались с других сторон контратаковать, чтобы оттянуть наши средства на других флангах, но у них ничего не получилось".

Участие войск КНДР в войне на стороне РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область РФ, и они начали участвовать в штурмах на этом направлении.

По словам президента Зеленского, значительное количество оккупантов уничтожено - речь идет о сотнях российских и северокорейских военных.

Зеленский отметил, что ликвидация военных РФ и КНДР в Курской области важна, потому что бои идут на российской территории. По его мнению, это позволяет не давать врагу возможности увеличить напряжение против городов Украины.

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