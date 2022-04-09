Украинские воины метко ударили по нескольким единицам вражеской техники.

Украинские воины применили противотанковый ракетный комплекс "Стугна" и уничтожили несколько единиц российской техники.

Видео появилось в сети.

На кадрах украинские военные продемонстрировали блестящую работу украинской "Стугны". Благодаря ПТРК удалось уничтожить несколько единиц тяжелой российской техники и грузовик.

Отметим, что в боях против армии РФ отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна" от Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" уже занял свой достойный город в военном "пантеоне" где-то рядом с Bayraktar TB2.

Комплекс является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, который выносится на расстояние до 50 м.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные войска Вооруженных Сил Украины 8-го апреля уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет.

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