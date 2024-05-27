В частности, союзники не доставляют в Украину всю срочную помощь, по которой ранее брались обязательства.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что союзники Альянса не выполняют тех обещаний, которые обязались делать с целью усиления срочных потребностей Украины для защиты в войне с российскими захватчиками. Об этом Столтенберг заявил во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии (Болгария).

"Проблема заключается в том, что в течение последних месяцев мы не передали Украине то, что мы пообещали. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи. Европейские союзники, которые пообещали один миллион боеприпасов, ничего не поставили и близко к этому количеству боеприпасов в Украину", - сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса напомнил, что в апреле министры обороны НАТО встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Зеленский отметил насущную необходимость усиления противовоздушной обороны, особенно в отношении передовых систем ПВО, таких как Patriot и SAMP/T.

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"Кроме Германии, которая передала одну дополнительную систему Patriot, союзники не выполнили того, что пообещали относительно противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, по его словам, эти "пробелы и задержки" в поставке военной помощи приводят к последствиям в Украине.

По его словам, факт заключается в том, что если украинцы не получают боеприпасы, средства противовоздушной обороны, и если не поступают другие поставки, то в такой ситуации становится сложнее защищать украинскую землю. В частности, российское преимущество в средствах ведения огня и неспособность украинцев сбивать российские ракеты приводит к последствиям.

"Именно поэтому сейчас ситуация на поле боя сложная. Мы видим последствия, к которым приводят воздушные удары, ракетные удары", - добавил Столтенберг.

По этой причине, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО, существует срочная потребность, чтобы союзники наращивали усилия для оказания поддержки Украине.

Помощь для Украины - детали

14 мая Зеленский встретил американскую делегацию во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил, что для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot. Также глава государства заявил, что нужно как можно скорее доставить новую военную помощь для Украины, утвержденную в США.

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