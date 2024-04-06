Хербст также подчеркнул, что Украина значительно усилит обороноспособность НАТО, поскольку ее военные очень эффективны.

Вместо того, чтобы настаивать на ограничениях атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ, мир должен аплодировать успехам украинских дронов.

Об этом заявил бывший посол США в Украине, а сейчас старший директор Центра Евразия в Атлантическом совете Джон Хербст, передает Голос Америки. Он отметил, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы советовать воздержаться от атак на НПЗ РФ, должны "аплодировать успеху, которого достигают украинские дроны".

Хербст также подчеркнул, что Украина значительно усилит обороноспособность НАТО, поскольку ее военные очень эффективны. "Украина сделала больше для защиты границ и суверенитета НАТО, чем любая другая страна за последнее время. И я думаю, что это действительно важно решить политически [вопрос о вступлении Украины в НАТО]", - высказал мнение экс-посол.

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При этом представитель Франции, депутат Национального собрания страны Бенджамин Хаддад добавил: "Президент Макрон дал четко понять, что эта война является экзистенциальной для европейцев".

По его мнению, если Россия сможет одолеть Украину, то окажется на пороге стран Балтии, Польши и Румынии. Хаддад убежден, что для защиты граждан лидеры европейских государств должны найти ресурс, чтобы помочь Украине даже при отсутствии поддержки США.

"Часть проблемы мы создали сами, не дав Украине того, что ей нужно для победы над Россией", - заявила Дебра Кейган, старший советник Атлантического совета.

Она отметила, что самолеты должны были попасть к ВСУ еще год назад, как и дальнобойные ракеты. Эксперт отметила, что заверения, что США никогда не отправят своих военных в Украину только способствовали большей смелости агрессора. И, если при этом еще и финансовая помощь не будет оказана в ближайшее время, то последствия будут разрушительными, высказала мнение Кейган.

Европа сегодня делает больше, "чем они когда-либо делали за последние 40 лет в плане распределения общего бремени [обороны]", сказала она.

Кейган добавила, что если на саммите НАТО в Вашингтоне не будет озвучен четкий план присоединения Украины, то Путин будет действовать еще агрессивнее и еще больше угрожать ядерным оружием.

Вступление Украины в НАТО

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В начале этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде".

А 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конце концов станет членом НАТО.

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