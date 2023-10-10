Виталий Кулик отметил, что произойти может все, что угодно.

Российская Федерация ищет способы "заморозить" войну против Украины, чтобы восстановить свой потенциал. Москва не сможет долго контролировать ситуацию в любом случае из-за внутреннего кризиса.

"Да, они (россияне – УНИАН) в этом (заморозки войны – УНИАН) заинтересованы. Но я в этом плане являюсь осторожным оптимистом, потому что логика исторического процесса, то, как происходит противостояние Запада, России, Китая, не предполагает возможности для долгой "заморозки". Разногласия слишком усугубились, чтобы взять и пролистать страницу и вернуться к тому, как было до войны. Попытка консервации не разрешает основных противоречий. Так или иначе, будут кризисы, которые сломают "заморозку" раньше 2028 года, это точно", - заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью УНИАН.

При этом он указал, что у Москвы есть свой интерес везде, поэтому создать кризис может что угодно.

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"Все что угодно: восстание в России, обрыв фронта, контрнаступление, нанесение каких-то ударов, техногенные катастрофы, новое восстание в Сирии, куда придется опрокидывать войска, кризис на Кавказе… Любые точки, где сейчас происходит смещение тектонических политических плит. Все регионы начали двигаться, начиная от Африки и заканчивая Латинской Америкой. И у России везде есть свой интерес", - отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что западные эксперты любят цитировать корейскую модель "заморозки".

"Мирного соглашения между Кореями нет, формально корейская война не закончилась, но там нет "горячей" фазы. Так вот, не будет никакого корейского сценария для Украины. Корейский сценарий возникал в определенных исторических условиях того времени – 50-х годов и сопровождался способностью стран, социалистических и капиталистических микросистем, поддерживать это распределение. В нынешних условиях ни у Запада, ни у России нет возможности держать эту "заморозку", нет ресурсов. Слишком много конфликтов, слишком много кризисов накопилось. Необходимо переходить во что-то новое. А у тех, кто выступают за "заморозку", нет средств, чтобы ее держать. Поэтому она будет непродолжительной, не до 2028 точно", - подытожил Кулик.

Заморозка войны в Украине - возможен ли вариант консервации

В США уже прозвучали мнения, что война в Украине превратится в замороженный конфликт, как это произошло с разделенной Кореей.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на заморозку войны, потому что это приведет к новому витку агрессии в будущем.

Российский оккупант Александр Ходаковский признал, что одержать победу над Украиной военным путем Россия не сможет, поэтому призвал заморозить войну.

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