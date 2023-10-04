Андрей Ермак отметил, что оккупанты не смогут заморозить войну.

Российские оккупанты пытаются заморозить войну против Украины. Захватчики с этой целью распространяют дезинформацию.

"Мы фиксируем российские волны дезинформации о войне, боеприпасах и способности Украины дальше побеждать на поле боя. Ответ на это достаточно прост – Украине всегда будет чем уничтожать российского врага. Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем раньше", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что освобождение территорий – цель контрнаступления украинской армии.

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"У ВСУ есть успехи на фронте, западная коалиция сильна, несмотря на российскую ложь. Мы работаем с партнерами по усилению санкций. Россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды", - подытожил чиновник.

Нехватка оружия для Украины - последние новости

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности заявил, что страны Альянса "видят дно" в собственных запасах вооружений, поэтому дальнейшие поставки Украине должны идти за счет нового производства.

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