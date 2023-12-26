Многие астрологи и эзотерики дали свой прогноз относительно даты окончания войны.

Война началась 24 февраля 2022 года и длится до сих пор, поэтому каждый украинец хочет точно знать, когда закончится война в Украине - 2024 год будет последним в таком страшном режиме или нет. УНИАН собрал наиболее точные прогнозы.

Предсказания Ванги на 2024 год про Украину

Болгарская ясновидящая говорила о многих вещах - в том числе ее пророчества касаются и нашей страны. Те, кто их расшифровывает, утверждают, что Ванга знала, когда закончится война в Украине. Она считала, что боевые действия продлятся около двух лет, а прекратятся "когда на трон взойдет восьмой". Достоверно неизвестно, кто такой "восьмой", но вполне может быть, что это даже не человек, а событие, о котором мы даже не подозреваем - смысл такого предсказания на 2024 год для Украины станет ясен позднее.

Предсказания Нострадамуса на 2024 год про Украину

Еще один известный астролог, алхимик и поэт Мишель Нострадамус в своих катренах обозначил многие события будущего, которые в итоге сбылись. Расшифровать точно предсказания Нострадамуса для нашей страны трудно, но историки приводят в пример пророчество, где писатель утверждал, что конфликт будет длиться 7 месяцев, а после этого перерастет в большую войну - Третью мировую.

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Другие предсказания Нострадамуса на 2024 год тоже сложно назвать оптимистичными.

Предсказания на 2024 год астролога Влада Росса

Известный украинский астролог Влад Росс обрадовал, что война в Украине может закончиться уже весной. Предсказатель "видит" благоприятную ситуацию для нашей страны, увеличение поставок вооружения и даже переворот в России.

Предсказания на 2024 год астролога Елены Максимовой

Еще один украинский современный пророк озвучила, когда закончится война. Максимова считает, что ожидать быстрой победы в 2024 году не стоит, однако ВСУ удастся вернуть многие территории, которые сейчас находятся под контролем РФ. Также астролог подчеркнула, что вслед за успешным наступлением весной украинцы могут ожидать победу уже в октябре 2024 года.

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