В украинской разведке уверяют, что короткий срок обучения оккупантов говорит о том, что качество нового пополнения будет низким.

Сейчас российское Минобороны нарастило и максимально ускорило подготовку новых подразделений для войны в Украине, однако вместе с этим качество такой подготовки становится хуже. О том, насколько враг имеет пропускную способность в обучении и формировании новых подразделений, рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Апостроф TV.

"Враг разработал четкие программы подготовки подразделений. При том подготовки подразделений сформированных с нуля. Это 27 дней для формирования, например, батальона. Это индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое слаживание. 27 суток и пехотное подразделение готово к использованию на поле боя", - отметил он.

По словам Скибицкого, такой значительной проблемы по заполнению учебных центров, с которой Россия столкнулась во время "частичной мобилизации" осенью 2022 года, они вряд ли будут иметь. Однако такой короткий срок обучения говорит о том, что качество нового пополнения будет очень низким. Это подтверждает количество российских военнопленных, которые пополняют обменный фонд в первые же дни пребывания на фронте.

В то же время противник сознательно идет на такой шаг, ведь минобороны РФ пытается достичь поставленных задач, несмотря на любые потери в личном составе. Более того, постоянное пополнение армии, позволяет врагу не только компенсировать потери, но и увеличивать численность, отмечает заместитель начальника ГУР.

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных. До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений", - подчеркнул Скибицкий.

Также известно, что Россия ускоряет выпуск профессиональных военных, а именно артиллеристов, танкистов и других. Это делается с помощью досрочного выпуска и денежного стимулирования для прохождения курсов. Однако проблема в том, что сейчас российские оккупанты уменьшили использование своей бронетехники во время штурмов, из-за чего основное количество потерь РФ в обычной пехоте.

Кроме того, разведчик объяснил, что противник имеет огромное количество складов с военной техникой и оружием, которые на самом деле опустошены.

"В целом около 80%, которую сейчас РФ использует в сухопутной компоненте - это та, что была восстановлена, или снята с хранения и модернизирована. Только 20% или даже меньше - это новые танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские системы и тому подобное. Это не более 200 новых танков в год произведенных в РФ", - уточнил чиновник.

По его словам, восстанавливать снятое с хранения оружие становится для противника все труднее, ведь увеличивается его возраст. Также увеличивается потребность в комплектующих, однако из-за санкций вооружение становится сложнее модернизировать.

Война в Украине: последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия могла накопить более 300 ракет "Калибр". По его словам, в среднем ВПК России способен выдавать 1-1,5 ракеты "Калибр" в сутки в полной, боеспособной сборке.

"С учетом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных", - объяснил он.

Также спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал цель ударов России по Украине "Цирконами". Он отметил, что враг использует такое оружие для испытания его в боевых условиях, для тестирования, среди которых проверки украинских систем ПВО.

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