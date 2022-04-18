По предварительной информации, оккупанты совершили четыре или пять ракетных ударов.

Утром понедельника, 18 апреля, российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Львову.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

В 7:44 в области объявили воздушную тревогу. Уже через час Максим Козицкий сообщил, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях.

"Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте предположений из непроверенных телеграм-каналов и групп", - напомнил он.

По предварительной информации главы ОВА, российские военные совершили четыре ракетных удара. В то же время городской голова Львова информирует о большем количестве.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - пишет Садовый.

О последствиях ударов и возможных пострадавших в результате атаки пока не извещается.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля очевидцы начали сообщать о взрывы на Львовщине. Власти призвали людей оставаться в укрытии, поскольку работало ПВО.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий известил, что обломки сбитых над Львовщиной вражеских ракет попали в объект гражданской инфраструктуры, который не используют.

26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова. В результате обстрелов российских оккупантов загорелась нефтебаза. Поврежденная нефтебаза пылала 12 часов.

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