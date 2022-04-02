Ракетные и авиа обстрелы все еще возможны, подчеркнул глава ОВА.

Оккупанты отошли с Черниговской области и за минувшую ночь обстрелов региона не было. Область возвращается к нормальной жизни.

Об этом в видеообращении сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

"Ночь в Чернигове и на Черниговщине была тихой. Слава Богу, не было обстрелов, нет новых поражений и повреждений. Орки отходят с Черниговщины", - отметил он.

Глава областной администрации призвал все общины области восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов.

"Сейчас мы должны все сгруппироваться и начать активную жизнедеятельность тех городов, которые пострадали. В первую очередь это касается Чернигова, ведь он больше всего пострадал. Мы работаем. Каждый знает свою работу", - добавил он.

Чаус в очередной раз подчеркнул, что несмотря на уход российских захватчиков, область, как и вся Украина, остаются в опасности из-за возможных ракетных и авиа обстрелов.

Напомним, сегодня Вооруженные Силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США также предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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