По данным военных, был освобожден ряд населенных пунктов.

На Черниговщине враг понес значительные потери - более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"На Черниговщине в течение последних дней враг понес значительные потери - более 50 единиц бронированной и автомобильной техники. Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области", - говорится в сообщении.

По данным военных, освобожден также ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова.

Напомним, сегодня Вооруженные Силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: