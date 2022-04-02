фото: Генштаб ВСУ

На Черниговщине враг понес значительные потери - более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"На Черниговщине в течение последних дней враг понес значительные потери - более 50 единиц бронированной и автомобильной техники. Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области", - говорится в сообщении.

По данным военных, освобожден также ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова.

Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022
Фото Черниговщина 02 апреля 2022

Напомним, сегодня Вооруженные Силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Северском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

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