В марте оккупационные войска не понесли рекордных потерь личного состава, но они оказались достаточно высокими – 28 200 человек.

После захвата Авдеевки РФ не стала брать оперативную паузу для восстановления боеспособности подразделений, понесших колоссальные потери, а продолжила наступать, выжимая из войск оставшийся потенциал и даже вводя резервы.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Потому март 2024 года по потерям у армии РФ не стал "ниже" предыдущих месяцев, а по кое-каким показателям и вовсе рекордным", - отметил эксперт.

По его данным, в марте оккупационные войска не понесли рекордных потерь личного состава, но они оказались достаточно высокими – 28 200 человек. В целом, по данным Коваленко, за полгода потери личного состава оккупантов составили 164 310 человек.

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Относительно танков, то в марте россияне потеряли их 376 единиц уничтоженными, поврежденными и затрофеенными. "Это не рекордный показатель потерь, но тоже достаточно высокий. Он до предела выжимает месячный показатель военно-промышленного комплекса РФ по поставкам танков в зону боевых действий и ремонтным мощностям рембатов и даже загоняет их в минус", - отметил аналитик.

Потери боевых бронированных машин у оккупантов составили 739 единиц. "В зоне боевых действий стали появляться не только древние, вытягиваемые со складов БТР-60 и БТР-50П, но и уникальные образцы. В частности, на фронте впервые была идентифицирована, а заодно и уничтожена уникальная советская командно-штабная машина "судного дня" – ВТС "Ладога"", - напомнил аналитик.

Он отметил, что использование в боевых действиях настолько уникальных музейных экспонатов говорит о том, что оккупанты "отправляют в Украину все, что способны привести в рабочее состояние – вне зависимости от того, насколько это уникальный образец техники".

При этом всем, как отметил Коваленко, в марте у оккупантов зафиксирован рекорд потерь ствольной артиллерии – 976 (предыдущий был установлен в сентябре 2023 года – 947). "Это может быть обусловлено поставками в зону боевых действий для оккупантов все большей артиллерийской компоненты буксируемого типа", - допустил эксперт.

"Буксируемые гаубицы советского образца (с недостаточной дальностью поражения цели и точностью) становятся не только более простой целью для дальнобойной и высокоточной артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы, но и для fpv-дронов", - объяснил Коваленко.

Тем не менее, как отметил аналитик, ВПК РФ смог нарастить такими поставками артиллерийскую компоненту оккупационных войск, ведь на восстановление снимаемых с хранения гаубиц такого типа уходит меньше времени, чем на восстановление САУ либо РСЗО.

А вот показатель уничтоженных реактивных систем залпового огня (РСЗО) довольно низкий за март – 23. "Это обусловлено тем, что РСЗО из-за их небольшого количества в войсках в сравнении со ствольной артиллерией стараются держать на предельном отдалении от линии боестолкновения, что осложняет уничтожение", - сказал Коваленко.

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