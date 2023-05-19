На отдельных участках украинские войска продвинулись на 1 км, отмечала вчера вечером Анна Маляр.

ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в ходе контратак 18 мая, отмечает Институт изучения войны.

Институт цитирует сообщения ряда рашистских "военкоров", утверждавших накануне якобы прорыв украинских войск с северо-запада через российские оборонительные рубежи к югу и юго-западу от Ивановского (в 6 км к западу Бахмута) и к северо-западу от Клищевки (в 6 км к юго-западу от Бахмута).

Отдельно Пригожин также утверждал, что российские оккупационные силы отдали 570 метров территории к северу от Бахмута, что, отмечают аналитики, согласуется и с заявлениями украинской стороны.

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Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 18 мая подчеркнул, что теперь защитники вынуждают российские силы реагировать на действия Украины, что сказалось, в том числе, на решении Генштаба ВС РФ перебросить к Бахмуту дополнительные силы для защиты своих флангов.

"Ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе", - говорится в отчете Института.

В то же время ISW не может подтвердить "вброс" запорожского коллаборанта Владимира Рогова о якобы перерезании "вагнеровцами" дороги Бахмут - Часов Яр.

Бои за Бахмут - главное

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров. В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои.

Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км, отмечала вечером 18 мая замминистра обороны Анна Маляр.

Хотя, констатирует Институт изучения войны, русские на фоне ограниченных контратак ВСУ теряют инициативу на этом участке фронта.

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