К принятым недавно гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились уже 12 стран.

В четверг, 3 августа, Украина и Соединенные Штаты Америки официально начали первый раунд переговоров о двустороннем соглашении по гарантиях безопасности для Украины.

Как в интервью УНИАН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сейчас к гарантиям безопасности для Украины, которые приняли страны G7, присоединились уже 12 стран, кроме вышеупомянутых семи. Следовательно, в целом речь идет о 19 странах.

"Буквально сразу мы видели совместное заявление нордических стран, партнеров из Нидерландов, Бельгии. И сегодня есть основания говорить, что количество таких стран будет еще больше: сейчас еще где-то пять стран рассматривают возможность присоединения к декларации", - сказал он.

Жовква уточнил, что следующим этапом должно стать начало переговоров с теми странами, которые уже присоединились к декларации, о заключении двусторонних или многосторонних соглашений по предоставлению Украине гарантий безопасности.

По его словам, эти соглашения уже должны быть юридически обязывающими, пройдут соответствующие процедуры в этих странах и будут содержать конкретный спектр гарантий.

"Уже буквально сегодня (3 августа), мы начинаем первый раунд таких переговоров с Соединенными Штатами Америки. И еще ряд стран, которые уже подписали декларацию, также заявляют о своей готовности начать соответствующие переговоры. Но очень важно было начать их именно с США", - отметил представитель ОП.

Он также добавил, что вскоре в Саудовской Аравии должна состояться встреча на уровне советников по украинской формуле мира, которая станет уже вторым подобным мероприятием. Первая такая встреча состоялась в Копенгагене 24 июня, тогда в ней приняли участие пятнадцать стран.

"На этот раз... стран будет намного больше. Не могу вам сказать точное количество, ведь подтверждения поступают именно в эту минуту, когда мы с вами общаемся... Однако, точно скажу, что их будет более тридцати", - сказал Жовква.

По его словам, участие во встрече должны принять страны, которые были на предыдущих таких переговорах, в том числе и Индия.

"Что касается Китая, то КНР получила приглашение принять участие в этой встрече. Мы работаем над тем, чтобы китайская сторона была представлена на саммите в Джедде", - добавил он.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что на этой встрече Украина хочет утвердить формулировку десяти пунктов формулы мира, которая будет приемлемой для каждой страны-участницы, и обсудить место и время проведения саммита формулы мира на уровне лидеров.

"Имеем несколько вариантов, несколько дат, и будем говорить об этом с дипломатическими советниками, с советниками нацбезопасности. Надеемся, что такой инаугурационный саммит состоится в ближайшее время. Мы хотим, чтобы он состоялся осенью", - уточнил он.

По словам Жовквы, Украина структурно не планирует менять формулу мира или какие-то ее пункты.

"Для мира в Украине и для окончания войны в Украине не может использоваться ни одна другая формула, кроме украинской... но все рациональные предложения, которые не противоречат национальным интересам Украины, безусловно, Украиной принимаются", - подчеркнул представитель Офиса.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле, страны G7 приняли гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать до ее вступления в НАТО.

В частности, страны-партнеры обязались поставлять Украине оружие и оказывать финансовую помощь.

К принятой G7 декларации могут присоединиться любые страны, с которыми впоследствии будут подписаны двусторонние договоры с определенными пунктами относительно помощи, которую они могут предоставить.

Вас также могут заинтересовать новости: