Оборона ряда областей нашего государства будет укреплена, отметил генерал-лейтенант.

В Украине во время полномасштабной войны Житомирское, Ривненское и Волынское направления являются угрожающими.

Скоро эти направления получше прикроют инженерными заграждениями, сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram. По его словам, подразделения, выполняющие задачи непосредственно вдоль государственной границы, усилят военной техникой и вооружением.

"Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ривненского и Волынского направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций... Оборона будет укреплена. И мы обязательно вместе одержим победу!" - отметил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что Ривненская, Житомирская и Волынская области находятся на границе с Беларусью, которая помогает РФ во время полномасштабного вторжения в Украину.

Важные новости Украины о войне - что надо знать

После того, как в РФ в конце июня члены частной военной компании "Вагнер" во главе с путинским "поваром" Евгением Пригожиным устроили бунт, который завершился тем, что им предоставили гарантии безопасности и позволили переместиться в Беларусь, ряд экспертов заговорили о росте угрозы для Украины со стороны беларуской территории.

Сергей Наев сообщал, что по состоянию на 1 июля украинская сторона не фиксировала перемещение подразделений ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил, что нельзя исключать строительства базы для "вагнеровцев" на беларуской земле.

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