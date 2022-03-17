Сейчас переговоры проходят с помощью защищенных каналов связи, над решением конкретных гуманитарных, экономических и юридических вопросов работают много подгрупп.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась.

Об этом Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

Он отметил, что Россия полномасштабно вторглась в Украину, чтобы поставить ультиматум. "С таким отношением пришла на первые переговоры. Они полностью осознают трудности, в которых оказались. Весь мир увидел, что вторая по мощности армия вынуждена просить помощи у Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, потому что натолкнулась на сопротивление Украины, которая, кстати, никогда не была милитарным государством. Этот миф о могуществе России и уважении, которого она заслуживает, тщательно культивируемый на Западе, только что разрушился", - заявил Подоляк.

По его словам, очевидно, что в этой ситуации Украина не соглашается на жадные компромиссы, которые бы каким-то образом помешали украинским интересам. "Украинское общество такое решение не устраивает. Люди гибнут на полях битвы, а мы будем слушать претензии РФ?"- добавил он.

Подоляк отметил, что Украина настроена бороться до конца своих сил. "Сейчас на многих направлениях именно украинская армия перешла в контрнаступление", - подчеркнул он.

Также советник руководителя ОП рассказал, как выглядит переговорный процесс с РФ.

"Раньше мы работали в форме очных встреч, но дорога занимает очень много времени из-за боев. Поэтому сейчас мы работаем дистанционно, общаемся через защищенные закрытые каналы. Кроме главных переговорщиков, есть много подгрупп, которые совместно работают над решением конкретных задач. Это вопросы гуманитарные, экономические и юридические. Нам очень важно, чтобы подписанное соглашение не противоречило международным договорам или Конституции Украины и России", - подчеркнул Подоляк.

"Могу сказать, что в последнее время российская делегация резко смягчилась. Теперь они объективнее судят об окружающем мире и ведут себя очень правильно. Нет ни хамства, ни грубости, присущих российским властям. Конечно, их мировоззрение искажено собственной пропагандой", - отметил он.

Кроме этого Подоляк сказал, что "сначала Россия пришла с многими желаниями, большинство из которых уже не рассматриваются", также есть гораздо лучшее понимание всех огневых точек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Подоляк предположил, что на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и РФ понадобится от нескольких дней до полутора недели.

Одним из ключевых аспектов мирного соглашения, в разработке которого принимают опосредованное участие также и наши партнеры, в том числе Польша, является немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины по конкретному, юридически выверенному плану. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, который подробно описывает порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России – инновационная формула, которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

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