Катков считает, что мобилизационные возможности РФ не должны коррелироваться со способностью российского ВПК обеспечить мобилизованных оружием.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что Россия еще имеет возможности проводить мобилизацию и формировать пехотные подразделения. Их могут использовать для пехотных штурмов.

"Здесь важно, каким образом мерить эту мобилизацию. Если мерить именно созданием полноценных подразделений, брать чмобилизованных и формировать из них, например, мотострелковые полки по тому штату, который существовал в армии РФ по состоянию на 2021 год, то даже когда речь шла о 200 тысячах, выходили на фантастические показатели относительно потребностей в несколько тысяч танков, артсистем, до 10 тысяч боевых машин пехоты и БТРов. Там шла речь о 73 грузовиках", – объяснил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Катков отметил, что сейчас Россия вполне способна проводить дальнейшую мобилизацию и формировать пехотные подразделения, использовать их для пехотных штурмов.

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"Возможность мобилизации и использования пушечного мяса никоим образом, на мой взгляд, не должна коррелироваться с возможностью оборонно-промышленного комплекса обеспечить всех подразделения необходимым комплектом вооружения. Условных ржавых АК и ватников там хватит на всех, и нежелающих в том числе", – отметил он.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Уже через месяц российские власти объявили о ее завершении, однако фактически мобилизационные мероприятия там не прекращаются до сих пор.

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация истощит Россию еще больше. Он отметил, что РФ готова начать новую мобилизацию, но трудно интегрировать те войска, которые она уже призвала.

В то же время в Кремле опровергли слухи о второй волне мобилизации на территории России. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на обращение американского посольства к своим гражданам с призывом покинуть территорию РФ.

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