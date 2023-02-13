В России сообщили, что данных о возможности новой мобилизации нет.

Москва опровергла слухи о второй волне мобилизации на территории России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на обращение американского посольства РФ к своим гражданам с призывами покинуть Россию.

"Данных о возможности второй волны мобилизации нет. О призывах гражданам США покинуть Россию мы слышим не впервые. Так что это не новация.

А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством – американским и российским – эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, независимо от второго гражданства", - сказал Песков.

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Отметим, что в сентябре прошлого года Путин объявил частичную мобилизацию с целью привлечения 300 тысяч новых солдат для оккупационных действий РФ на территории Украины. Украинские и зарубежные СМИ сообщали о повторной мобилизационной волне Кремля на 500 тысяч человек, однако до сих пор о ней официально объявлено не было.

Мобилизация России на войну против Украины

В январе Центр нацсопротивления сообщал, что РФ может мобилизовать депортированных украинцев. Также тогда Генштаб отмечал, что в Крыму готовится скрытая мобилизация.

В то же время Кремль уже был готов к протестам своих граждан из-за новой волне мобилизации.

Мобилизованные РФ проходили подготовку к войне под руководством белорусских инструкторов из-за нехватки российских.

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